疫下長者情緒受困物資短缺　機構推免費服務援助長者

新冠肺炎疫情持續，不少社福服務受影響，令使用服務的長者頓失依靠，倍感徬徨。長者安居協會行政總裁王虹虹在電台節目中指，該會過去1年需社工處理的個案大幅上升，其中長者有自殺風險的個案上升5成，而懷疑被虐及家庭暴力的個案亦上升超過1倍。

王虹虹表示，自疫情在今年初爆發，該會已收到不少長者的求助，缺乏防疫物資的長者倍感憂慮，甚至有長者說沒有口罩就要跳樓。該會由今年2月至11月，接觸逾15萬名長者，為他們送贈46萬件防疫物資，並逐一致電他們慰問。

王又提到，疫情下不少社區服務要暫停，部分獨居或有長期病的長者，在服務暫停後感徬徨無助，日常社交活動受阻，亦令他們容易抑鬱。王認為，第四波疫情爆發，長者積累的情緒及心理壓力，若未能紓緩，或已到臨界點。

該會本月推出一線通管家易慈善計劃，期望這項免費的計劃可彌補社會服務不足，協助長者應付突發的家居照顧需要。計劃設有清潔服務，協助長者保持寓所清潔；另有陪診員服務，陪同長者覆診；若是有體弱或殘疾的長者，計劃亦可提供上門照顧服務。