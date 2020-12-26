2南亞漢超市涉偷逾10包袋裝米　還押至明年2月再訊

港島和九龍多間超級市場本月先後發生偷米案件，警方於早前派人埋伏暗中監視，趁懷疑賊人偷米後跨區到雜貨店出售賊贓時拘捕他們。兩名涉案持行街紙的印度籍男子被控合共4項盜竊罪，涉及12包8公斤裝白米，總值約2,300港元。兩名被告今天(26日)被押解到九龍城法院提訊，他們暫時毋須答辯，控方指懷疑他們涉及其他同類案件，裁判官下令把他們還押至明年2月3日轉到東區法院再提訊。

首被告Hossin Sabir(35歲)和次被告Ashif Ali(28歲)，一同被控一項盜竊罪，指他們於2020年12月22日，在香港島康山道2號康怡廣場南座AEON超級市場內，偷竊12包8公斤袋裝米，總值1,246.8港元。

首被告另單獨被控3項盜竊罪，指他於2020年12月19日，在香港島北角英皇道416號至438號新都大廈地庫惠康超級市場，偷竊4包8公斤袋裝米，總值451.6港元；並於2020手12月21日，在香港島康山道2號康怡廣場南座AEON超級市場內，偷竊兩包8公斤袋裝米，總值207.8港元；以及於2020手12月21日，在九龍柯士甸道西1號圓方1090號ThreeSixty超級市場，偷竊4包8公斤袋裝米，總值396港元。

據悉，本月發生多宗超級市場盜竊袋裝米的案件，賊人在偷米後會到雜貨店出售賊贓。警方於早前派人暗中到超級市場埋伏監視，期間發現兩名被告涉嫌在港島一間超級市場內偷米後，把米帶到深水埗一間雜資店出售，警方隨即拘捕兩名被告。