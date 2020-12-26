市民湧大埔海濱公園除罩野餐　恐變播毒大會

新冠肺炎第4波疫情久未平息，變種病毒亦來勢洶洶，東網記者今午(26日)到大埔海濱公園視察，發現草地人頭湧湧，更遍布色彩斑斕的帳幕，相當熱鬧。不少市民出動一家大細到場「霸位」野餐，亦有人帶同摺椅於陽光下閱讀，抑或聊天、放紙鷂等，相當寫意，惟彼此未有保持適當的社交距離，隨時惹來播毒危機。

聖誕假期下，防疫限制被拋諸腦後，市民聚集於草地邊緣，現場環境相當擠迫，不少人除口罩開餐，更有人帶同外賣米線享用兼拍照「打卡」，甚至出現4至6人圍爐耍樂情景，公園儼如「公共食堂」。

有小童於草地上遊玩時未有佩戴口罩，更將口罩放至頭上及草地上把玩，但家長亦未見阻止或糾正。對於現場大量人群聚集，並涉嫌違反禁聚令及口罩令，即使有保安員在旁巡視，亦未見有勸喻人群保持社交距離。

與家人一同到海濱公園的李女士表示，公園比想像中多人，原打算假期與小朋友去公園玩耍，但不少設施都封鎖了，恰巧見到有人放風箏，所以讓小朋友到草地玩耍。她續指，見到另一邊草地有人用帳幕紮營，直言感覺不合適，因環境較狹窄，營帳霸佔不少空間，又指擔心野餐人士除罩引爆疫情，故逗留一會兒就會離開。