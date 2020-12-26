聖誕夜群鼠多區出動開派對　窗台橫行嚇窒居民

香港鼠患問題無日無之，聖誕夜群鼠出動開聖誕派對！有讀者報料，於昨晚（25日）分別在葵涌光輝圍及深水埗福榮街等食肆一帶，發現老鼠一家大細傾巢而出，有肥鼠更碩大如貓，猖狂爬上4樓窗台，嚇窒住客。目擊市民批評，鼠患情況已持續數年，政府僅做騷而無作為，擔心新冠病毒下再爆鼠疫，嚴重危及市民健康。東網正向食環署查詢。

王先生居於深水埗福榮街附近樓宇，昨晚11時許一家人正歡度聖誕，居於4樓的他突然聽到窗外有雜聲，走近一看，赫然發現一隻肥鼠路過窗邊，然而，他打開窗往街道後巷查看，情況更是令人咋舌，後巷中竟然有十多隻老鼠四處覓食，老鼠有大有細，有部分經驗老到的肥鼠更跳上垃圾桶翻垃圾廚餘，場面一片混亂。

王先生表示，福榮街附近大牌檔食肆林立，鼠患問題存在已久，由他搬入來至今5年一直未解決，然而老鼠更愈來愈猖狂，目前更會登堂入室，爬上4樓入屋覓食，曾被咬爛麵包及其他食物，老鼠亦愈來愈狡猾，更會避開他在門口及窗台放的老鼠板。

他表示，老鼠不單對家居造成財物損失，最擔心是帶來病菌，影響家人健康，批評食物環境衞生署早前雖對外宣稱有全港滅鼠大行動，但卻未見有關人員到場清潔，而鼠患問題仍一直未解決，批評政府只做騷不作爲。

另外，葵涌光輝圍昨晚亦有發現鼠蹤。讀者劉先生表示，昨晚11點途經上述地址購買車仔麵時，發現10多隻體形不一的老鼠傾巢而出，明目張膽地在附近四處奔跑，毫不懼怕途人。他擔心，若政府繼續漠視情況，屆時鼠患及新冠病毒雙疫襲擊，情況將會一發不可收拾。