日本防變種病毒　下周一起禁外國人入境

新冠肺炎肆虐日本，重災區東京都疫情嚴峻，周六（26日）通報新增949宗確診病例，打破本月24日錄得的888宗紀錄，再刷新當地單日新症的最高紀錄。鑑於國內疫情持續惡化，加上英國變種新冠病毒傳入，日本政府同日宣布，自下周一（28日）至明年1月底，將禁止外國旅客入境。如是住在日本的外國人，只要證明沒有確診就可以入境，但入境後仍須居家隔離14天。

東京都累計染疫人數增至55,851人，新增患者以20多歲人士所佔的比例最多，有277人；其次是30多歲患者，有202人；50多歲及40多歲的患者群組，分別有134人及133人。此外，年紀最小的新增患者不足10歲，年紀最大者則超過100歲。

當地政府周六晚公布家住東京都、有英國旅遊史的30多歲男機長及其20多歲女家屬確診英國變種新冠病毒，是日本境內首度確認變種病毒的感染者。男子是在上周三（16日）返回日本，之後因為出現咳嗽等症狀，周二（22日）確診。2日後確認其家人染疫。2人在周六確認感染變種病毒。此前日本機場檢疫發現5人感染變種病毒，今次事件反映變種病毒可能已進入日本社區。

周六是日本回鄉出遊行程首天，但民眾響應政府呼籲留在家中，因此海陸空交通不見往年的人潮。在東京車站新幹線月台候車的乘客不多，有返回廣島縣家鄉的民眾表示，過去數周都沒有外出用膳，今次回鄉是與父母一起迎接新年。當地傳媒指，不少新幹線列車的自由席乘坐率只有10%至30%，雖然訂坐乘客人數減少，但各間JR公司沒有削減班次，以免乘客集中坐車增加病毒傳播風險。

另外，東京地方檢察廳一名20多歲男性事務官，本月17日確診新冠肺炎，需要居家隔離至下周日（27日）；但周五（25日）傳出他乘搭長途高速巴士，從東京前往福岡市。東京地方檢察廳就事務官的不當行為深切道歉，已要求他留在福岡市不要亂跑或接觸任何人，但其具體移動路線及外出目的仍有待調查。

另外，菲律賓總統杜特爾特周六宣布，將英國航班入境禁令延長兩周至下月中。