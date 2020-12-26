聯合醫院紓緩病房爆疫累計15人中招　袁國勇指1人為超級傳播者

聯合醫院懷安科病房爆疫，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(26日)表示，聯合醫院懷安科紓緩病房繼日前有3名病人確診後，今日再有7名女病人初步確診，她們介乎20至92歲。

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇視察有關病房後，指1名84病人為超級傳播者，其所住的社區亦有爆疫迹象，院方又發現其CT值十分低，僅14至18，反映病毒載量很高，加上懷安病房中的患者多為長者及癌症病患，身體免疫力差，病毒傳播十分容易。

患者因糖尿病酮酸中毒入住該院深切治療部，代表其血液中酸度及糖分很高，患者當時右邊肺部下方有病變兼神志不清，令口水積聚其右肺下方，引發輕微的肺炎徵狀，但當時其院方首次為其做的檢測未有發現病人確診，未將其當作新冠肺炎患者處理。袁建議，日後即使患者入院時檢測未有染疫，若其肺部X光片顯示的徵狀未有好轉，甚至變差，需再做第2次病毒檢測。

由於患者神志不清，院方須為其插喉餵食及每日清洗口腔，而喉管直通患者的鼻及胃部，清洗時亦要脫下口罩，有護士為其清洗時無佩戴護目鏡，不慎中招。袁建議，院方處理有確診風險的病人時，醫護人員須穿戴好包括護目鏡在內的防護裝備，以防止病毒透過眼部，進入人體。

袁又提到，現時九龍東、尤其觀塘區疫情十分嚴重，導致附近公院的壓力十分大，無可避免地令確診病人被送入院。由於懷安科床位不足，該名超級傳播者住院途中，曾調換床位，引致2個病區的患者同遭傳染。他又推測，病毒的傳播與空氣有關，由於懷安科非高壓病房，每小時只會改變6次空氣傳入方向，更有4次為再循環，已建議院方增設空氣清新機，以增加病房的空氣流量，減低影響。醫管局亦會開會討論停止家屬的探訪活動。

此外，1名入住懷安科的83歲女病人其後轉往骨科，並在本月24日中招，該女病人同病格有病人需要檢測，另有4名醫護檢測後染疫，目前情況穩定，其餘職員亦正在進行檢測。醫院正就4名職員及11名病人展開追蹤調查。