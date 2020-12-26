屯赤隧道明早8時通車　迴旋處入口安全問題未解決

屯門至赤鱲角北面連接路（即屯赤隧道）明(27日)早上8時通車，青嶼幹線同日起豁免收費。東網早前報道該隧道以龍富路迴旋處作屯門出入口，急彎之下或成「炒車黑點」。記者今(26日)趁通車前再到現場視察，發現當局已在進入迴旋處前的300米路段已加裝路標，提示司機車速要由時速70公里減至50公里，惟懷疑緩衝路段太短，不少車輛仍以較快速度入彎，未能解決問題，仍屬「炒車」高危。

東網早前報道屯赤隧道隱患重重，除龍富路迴旋處外，在未有屯門西繞道（現為屯門繞道方案）前，勢令屯門區內交通更加擠塞。運輸署指已聘請獨立專家審核有關安全，相信可應付所有車流，屆時會由龍富路時速70公里限制減成時速50公里。

記者今再駕車模擬使用屯赤隧道來往元朗，有工人正在做通車前最後準備。記者發現當局雖然已在進入迴旋處前300米的一段龍富路加裝路標，提示駕駛者要減速至時速50公里，惟300米距離較短，該處又是前往內河碼頭等大型車輛必經之路，有不少司機未能及時減速，進入迴旋處時車速依然較快，隧道入口又窄，出入依危機重重。

另外，記者今模擬在赤鱲角經屯赤隧道、屯門公路及元朗公路前往元朗時，雖然是非繁忙時間，惟元朗公路車流相當多，塞車塞近20分鐘，相信通車後該路段車流會相應增加，屯門及元朗公路塞車情況勢必加劇。

根據資料，屯赤北路全長5.5公里、其中5公里為屯赤隧道，通車後經該路往返屯門南和香港國際機場行車時間可縮短至約10分鐘。通車翌日(28日)將有6條龍運巴士路線將使用或改經屯赤隧道，包括A33、A33X、A34、E33、E33P及NA33。