政Whats噏：官員敷衍答問題　建制議員一肚火

過往政府官員去到立法會，唔係遇上泛民拉布，就係遇到留難或者被辱罵，又或者喺側邊「食花生」，甚少機會認真答問題。泛民辭任初期，外界一直質疑同政府「扯貓尾」嘅建制派議員，最近都睇嚟係動真火，有人打算同政務司司長張建宗告狀，不滿佢嘅一眾「手下」Hea答問題啊。

有建制派議員透露，佢哋多次私下討論官員答問題嘅表現，次次都講到火都嚟，其中特別炮轟勞工及福利局局長羅致光自認IQ爆棚，以為自己答問題最正，其實亂嚟，永遠得幾句，咩都答唔到；亦狠批食物及衞生局副局長徐德義本身係做醫生，議會實戰唔夠，同時缺乏準備，個腦轉唔到，驚死答問題。佢哋直言即使反對派總辭，行政、立法關係都唔慌會見得好！如果官員屢勸不改，建制派將派代表向政務司司長張建宗投訴，建議官員去立法會前，主動搵議員解畫、甚至先進行會前簡介，希望可以慳啲時間。

不過，有建制派人士喺討論中講到，政府官員其實係識答問題，但就唔肯正面回應，反而係不停咁遊花園。最近財務委員會通過64億嘅第4輪防疫抗疫基金，不過多名政黨負責人都缺席投票，包括議員李慧琼同鍾國斌；工聯會3名議員，包括麥美娟、郭偉強同陸頌雄就投棄權票，睇嚟作為主事官員之一嘅食物及衞生局局長肇始都走唔甩喇。該名消息人士預料未來會出現更多類似情況，希望藉此表態。

財會主席陳健波(波哥)都講緊同一樣嘢喎，佢喺社交平台拍片，提到以前反對派喺議會成日辱罵官員，搞到官員根本無心回應問題。但即使泛民總辭，認為官員仲未習慣新常態，一直答非所問。其實波哥早年曾經去政府總部「開班」，教官員點樣回應議員提問。至於波哥會唔會有意「重出江湖」呢？佢話不斷喺會上勸喻官員唔好再遊花園，要視乎佢哋有冇改善，之不過絕對唔會主動提出想開班囉。波哥又直言如果官員連議員問題都解答唔到，憑咩嚟立法會拎錢呢？

同樣扯火嘅仲有建制派「副班長」陳克勤(克勤)，佢認為官員嘅態度有問題，同樣點名批評羅致光，近日政府貧窮情況報告顯示，去年嘅貧窮人口高達149萬。克勤怒斥羅「死雞撐飯蓋」，竟然口口聲聲話數據只係假設政府無任何介入政策，但實質上政府有推出唔同紓緩措施。克勤話最起碼政府要承認問題，事實上市民有眼睇，有好多基層人士要執紙皮維生。克勤又批評律政司司長鄭若驊，根本甚少去立法會解答疑問，成碌木咁。唔好以為可以「斬腳趾避沙蟲」，唔去立法會就唔會被批評先得㗎。