聯合醫院再多1病人和3職員初步確診　共19人染疫

基督教聯合醫院疫情進一步擴大，醫院發言人昨日深夜(26日)公布，醫院於12月23日公布3名入住懷安科及內科病房的病人，確診感染2019冠狀病毒病，醫院感染控制組一直密切監察到過有關病房的職員及病人的健康情況，並為他們安排檢測。在最新一輪檢測當中，再發現多8名女病人初步確診，年齡為20至92歲。

另外，一名83歲女病人於12月18日入住本院懷安科及內科病房，當日入院篩查為陰性，12月19日轉送骨科病房，12月20日出院。她於12月24日在社區檢測後初步確診。12名病人正在醫院隔離病房留醫，除了一人情況危殆，其餘情況穩定。

就懷安科及內科病房出現群組確診個案，醫院已安排病房職員及曾到過該病房工作的員工，進行2019冠狀病毒病檢測，已為195名相關病房職員做檢測，至今共有7名職員檢測結果呈初步陽性，包括4名護士、一名抽血員、一名病人服務助理及一名外判清潔員工。他們已被轉送至本院隔離病房接受治療，目前情況穩定。其餘職員檢測結果均呈陰性，有關調查工作仍在進行中。感染控制組正就這七名醫護人員接觸過的員工和病人進行接觸追蹤調查。