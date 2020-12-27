東方日報A1：銅芯口罩不防疫　政府爛騷燒2億

新冠肺炎由年頭爆到年尾，特區政府抗疫無方、只懂亂撒金錢做大嘥鬼！政府於年初提出斥資8億元推行「銅芯抗疫口罩」計劃，以解決市面口罩荒，不過，被吹噓為高科技、可重用的「銅芯口罩」卻不能在醫院使用，不少市民更擔心清洗後防疫效力大減而棄用。結果兩輪派發計劃只派出約1,078萬個銅芯口罩，街頭鮮見市民佩戴，該計劃花了約2億元公帑，每個口罩平均費用接近20元。有議員及學者斥責當局大耗公帑做口罩騷，抗疫基金又藥石亂投，令庫房赤字高企，當局還欲掏空儲備進行總開支逾6,000億元的明日大嶼大計，隨時令本港庫房乾塘。

銅芯口罩是上半年本港抗疫的重要項目，當局2月在「防疫抗疫基金」預留8億元撥款推行，向市民一人派發最少一個口罩，但創新及科技局回覆本報查詢時指，第一輪向市民派發了約415萬個銅芯口罩，第二輪派發量更減至約360萬個，換言之，兩輪共向市民派發了約775萬個銅芯口罩，惟首輪有領取口罩的市民中，有約55萬人沒有在第二輪再取口罩。當局又說，預計數日內向立法會提交審計報告。

派發成效一般，近三分之一數量更是派給特定群體，如向學校派發約170萬個、多間社福機構（約1,000個服務單位）、領事館和少數族裔團體獲派80萬個。餘下的約50萬個口罩，則派予「回港易」實施後，陸續回港而未曾索取口罩的香港居民，以及繼續派發予有需要的社福機構之服務對象。

創科局稱，銅芯口罩計劃最終只需動用約2億元，若以1,078萬個口罩推算，每個銅芯口罩的價錢約為18.6港元，較當局最初估計的40元減少逾半。不過，開支減少是因為口罩不受歡迎。事實上，兩輪派發計劃的非生產開支佔總數近半，議員陳克勤直斥「條數好似妹仔大過主人婆」，雖然當時政府計劃推出銅芯口罩是希望解「口罩荒」，但推出的時間亦與市面上需要的時間有很大落差，而派的方式亦沒有針對有需要的市民，整體而言是「使咗啲冤枉錢」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，政府應對今次疫情的表現比2003年沙士爆發時期還要差，雖然先後推出4輪防疫抗疫基金救災救市，但仍然無法平息民憤，同時未有對爆發疫情的屋苑或大廈實施禁足令，批評林鄭政府比董建華年代採取的措施不夠果斷，未有運用「應使則使」的原則，好好分配公帑，還欲花費6,000億元儲備推行明日大嶼，是導致庫房出現乾塘危機的原因。

他又提到，食物及衞生局局長陳肇始領軍抗疫多時未見成效，認為特首林鄭月娥應另覓人選接替陳出任食衞局局長，並促請負責抗疫的主要官員及專家團隊，特別是陳肇始應以身作則展現誠意，帶頭減薪，和市民共度時艱。

勞工界議員陸頌雄表示，抗疫成功與否涉及眾多因素，政府官員應展現抗疫決心，但他們是否願意減薪，甚至捐出薪金，和市民共度時艱全屬自願性質。

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