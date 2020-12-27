跨部門巡查尖沙咀70間場所　揭2負責人10客違禁令

油尖警區聯同食物環境衞生署人員，在昨晚（26日）巡查70間位於尖沙咀的食肆、酒吧及派對房間等持牌場所。行動中發現一間於棉登徑的酒吧，於晚上6時後仍繼續營業，該名酒吧負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），遂向該名負責人作出檢控。

其後，尖沙咀雜項調查隊於巡查期間，發現一間於加連威老道的派對房間違規營業，上述負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），遂向該名負責人作出檢控。而10名顧客（6男4女），年齡介乎24至28歲，則涉嫌違反預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。

因應本港2019冠狀病毒的疫情發展，警方與其他政府部門繼續積極攜手抗疫。警方呼籲市民應遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。