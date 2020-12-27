1名越南非法入境者確診　青山灣入境事務中心暫停探訪

入境事務處（入境處）今日（27日）表示，該處於昨晚接獲衞生防護中心通知，一名被羈留於青山灣入境事務中心（中心）的越南籍非法入境人士確診2019冠狀病毒病。

因應2019冠狀病毒病的疫情，現時所有新進入中心的被羈留人士，均需進行2019冠狀病毒病測試。

12月25日，3名非法入境的越南籍人士被送往中心羈留等候遣返並獲安排隔離和抽取深喉唾液樣本進行病毒測試，在等候檢測結果期間該3名人士並沒有與在中心的其他被羈留人士或任何公眾人士接觸，而相關的入境處人員皆有穿著合適個人保護裝備。

其中一名被羈留的越南籍人士於12月26日晚上確診2019冠狀病毒病，已被即時送往醫院接受治療。而該兩名與確診者同處一個羈留室接受隔離的被羈留人士的檢測結果則呈陰性，但因被衞生防護中心列為該確診者的密切接觸者，亦已獲安排送往檢疫中心接受隔離及醫學監察。

入境處會積極配合衞生防護中心的檢疫措施及指示，盡快安排中心內所有被羈留人士及入境處人員進行病毒測試並即時暫停所有探訪，直至另行通知。同時，入境處亦已安排全面清潔及消毒相關羈留設施。