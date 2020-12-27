龍富路迴旋處各路段限速不一　屯赤隧道恐成炒車黑點

屯門至赤鱲角北面連接路（即屯赤隧道）今早(27日)8時通車，青嶼幹線同日起豁免收費。早前東網報道以龍富路迴旋處作屯門出入口，急彎之下或成「炒車黑點」，東網記者今早於隧道開通前到場實測，只見迴旋處前段直路路牌指示模糊，短短300米路程要由原定的時速70公里，急煞至時速50公里，其後路牌又顯示時速70公里。由於時速70公里急煞至50公里的緩衝時間不足，司機容易因反應不及而相撞。

屯赤隧道今早通車，逾300車於交通警員的帶領下通過新隧道，通車後迴旋處立即出現擠塞狀況，由於要顧及三面來往的車輛，加上進入迴旋處前的速度限制，迴旋處讓線前造成樽頸位，有司機表示設計不佳，迴旋處讓線要減速收慢，擔心繁忙時間會造成車龍倒流，容易令東涌出屯門方向隧道內已塞車。

政府早前預料屯赤隧道通車後，來往屯門南與機場的車程會縮短至10分鐘，較現時節省約20分鐘。隧道通車後市民在機場及東涌可直接來往新界西北，毋須繞道北大嶼山公路及汀九橋，青嶼幹線今日起會豁免收費。