市建局延長租金寬減至明年3月底　惠及720名住宅及商舖租戶

疫情下百業蕭條，市區重建局行政總監韋志成今（27日）於網誌表示，市建局早前為旗下住宅和商舖租戶，以及與發展商合作商場商舖租戶，提供的租金寬減措施原定本月底完結。他稱，措施將延長多3個月，至明年3月底，料可紓緩約720名住戶及商戶經濟壓力。

韋於網誌指出，因應政府實施的防疫抗疫措施，不少行業需要縮短營業時間，甚至暫時停業。根據初步統計，今年4至10月期間，各行業商戶的營業收入均受到不同程度的影響，當中以食肆和零售業所受的衝擊較大，估計若沒有租金寬減，將有接近40%商戶，每月要撥出超過30%營業總額支付租金，加上入貨、薪酬及水電等的其他開支，很可能入不敷支，長此下去將陷入經營困難，甚至可能結業。

韋續指，措施推出後，有關商戶的租金佔營業總額的比例，得以降低至平均10%，大大減輕經營壓力，而市建局轄下項目超過90%的商舖至今仍維持營業。James承租了市建局一個商舖經營素食食肆，其店舖今年初開業不久即遇上疫情，生意大受打擊，生意額較開業初期劇跌約70%，曾打算結業。幸其後獲市建局提供租金寬減，令店舖租金佔營業總額的比例，由約40%大幅降低至約10%，得以繼續經營。

市建局自今年4月推出租金寬減措施，其後2次延長措施時限，當中安置大廈和重建項目內已收購物業的350個住宅租戶，以及12個發展項目、保育及活化項目內約90個商舖物業的租戶，每月租金可獲寬減75%。至於市建局與合作發展商合營的7個商場內約280個商舖租戶，該局會與發展商因應各行業的個別受影響情況，作出不同程度的租金寬減，在今年4月至10月期間，共有超過60%相關商戶受惠；另亦透過簽訂新租約或調整租約條款等方式，直接減租至合約期滿。