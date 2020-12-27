油塘鯉魚門邨鯉生樓全幢強制檢測　居民轟勞民傷財

油塘鯉魚門邨鯉生樓有6名居民確診，涉及4個單位，衞生防護中心要求，該大廈居民需要接受強制檢測。今早(27日)大批居民到該大廈樓下的流動採樣檢測車做新冠病毒檢測。有居民直言，對自己居住的大廈變為疫廈感到憂心，亦有居民認為強制檢測是勞民傷財，「要感染的一早已經感染咗。」

東網記者今早到鯉生樓視察，現場有逾40名居民在樓下輪候做檢測。居民陳女士表示，從新聞得知自己居住的大廈有多人確診，大廈亦貼出告示，通知居民需要進行新冠病毒檢測。她表示，對於自己居住的大廈成為疫廈，感到擔心，因此今早9時已在樓下排隊等候檢測，日常出入亦會保持個人衞生。

居民陳先生表示，他早上9時半來排隊，半小時後便可進行檢測。他表示，自己是第一次做病毒檢測，「如果不是強制檢測的話我都不會檢測」，形容此措施是勞民傷財，「港鐵站每天都是人山人海，要感染的已經感染咗。」

居民趙女士表示，她已是第4次做病毒檢測，之前數次是因為女兒居住的大廈出現確診者，她亦任職辦公室助理，工作需要周圍走，較高危染疫，所以「做多幾次檢測較安心。」