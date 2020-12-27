陳肇始指冷凍食品包裝未驗到新冠病毒　會繼續加強檢測

內地多次在進口冷凍食品和包裝上驗出新冠病毒。本港食物及衞生局局長陳肇始表示，食安中心留意到相關事件，已立即加強檢測來自不同國家或地區進口本港的冷凍食品，以及其包裝，至今已檢測超過1,000個樣本，均驗不到相關病毒存在，但倘若有包裝或食品驗出新冠病毒，會根據進口商的記錄追溯源頭並跟進。

陳肇始在網誌中表示，食物進口商和食物分銷商須向食安中心登記及保存食物的進出紀錄，一旦在進口冷凍食品或其包裝驗出新冠病毒，食安中心會根據相關紀錄，迅速追溯源頭，並作出適當應變。

她又指，食安中心於本月下旬向持牌凍房發布指引，加強進口冷凍食品的外包裝，以及凍房工作環境的消毒，亦會繼續與冷凍食品業界合作，完善針對進口冷凍食品的防疫工作。

另外，食環署現在亦為持牌凍房工作人員進行免費新冠病毒檢測，當中已經有超過2,200名持牌凍房的從業員工接受檢測，全部均未有確診，該署會繼續為這些從業員提供自願性免費檢測服務。