取消強積金對沖多年未落實　外界憂走數　羅致光僅稱再跟進

羅致光指將繼續跟進取消強積金對沖的立法草擬，但就未有明確承諾有關措施的落實日期。

港府押後向立法會提交取消強積金對沖，以及放寬長者2港元乘車優惠的修例草案，惹來外界質疑當局或會「走數」。勞工及福利局局長羅致光今（27日）於網誌表示，未來1年將繼續跟進多項工作，包括立法草擬取消強積金對沖；擴闊及改善長者及殘疾人士2港元乘車優惠；立法逐步增加勞工假日數；以及增加安老、復康及幼兒照顧設施的規劃和建設等，但他未有明確承諾有關措施的落實日期。

羅指出，疫情下「今年整個世界都不一樣」，本港除與全球各地一起面對前所未有的疫情挑戰，更經歷了政治和經濟的內外衝擊，以致民生大受影響。他指，港府已推出歷來最大規模共逾3,000億港元的連串紓困措施，另一方面將繼續推展各項已承諾的利民政策項目，期望明年環球疫情盡快消退，經濟復甦，讓市民生活回復正常。

他回顧過去一年工作，指今年7月起已落實上調在職家庭津貼金額，相關最高津貼額相對2017年上升超過60%，而計劃的活躍受惠住戶數目，亦由推出改善措施前約2.8萬個，增加至今年10月底的逾5.7萬個。

他又提到，增加法定產假4周的《2020年僱傭（修訂）條例》已於本月11日生效，合資格僱員在條例實施當日或之後分娩，可享有14周法定產假，當局已委聘代辦機構協助推行有關薪酬發還計劃，以期明年上半年盡快接受僱主申請。