張建宗指貧窮率上升　只反映政府恒常現金政策效應

港府上周公布2019年香港貧窮情況，政務司司長張建宗指，按照主體分析框架，貧窮率上升0.9%至15.8%，貧窮人口增加7.4萬人至109.8萬人，有關數據只反映政府於「恒常現金」政策的效應，未計及其他有效扶貧措施。他聲稱政府的惠民措施遠遠不止於此，希望外界更準確客觀理解政府全方位扶貧的努力及效果。

張建宗今日(27日)在網誌提到，現行扶貧委員會採納的貧窮線主體分析框架，只計算政府的「恒常現金」措施，即例如綜援、長者生活津貼、高齡津貼、傷殘津貼等類別，只計算收入而不計算資產，做法有局限，故一些收入貧窮、但有一定價值的物業的人士，例如退休長者較容易被界定為貧窮。而政府的一次性紓緩措施，以及包括公屋等須經過經濟審查的「非現金福利」，不會被計算在現行主體貧窮線分析框架內，但發揮一定扶貧作用。

他又稱，在經濟衰退及新冠肺炎疫情下，政府推出逾3,000億元的一系列一次過紓困措施，相當於本地生產總值的11%，力度和覆蓋範圍都是史無前例，致力協助市民及各行各業度過難關。不過，礙於貧窮線主體分析框架只包括「恒常現金」措施，這些一次性紓困措施的成效亦將難以在2020年的主體貧窮數據中全面反映，上述主體貧窮線分析框架的局限相信會更形突出。