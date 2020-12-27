北環線附近房屋用地　料可供逾7萬個單位

古洞北新發展區規劃首揭盅，發展局局長黃偉綸今(27日)在網誌撰文，政府在新界西北新鐵路線，即北環線附近物色到總面積約90公頃的房屋用地，期望這些用地可以帶來超過70,000個房屋單位，可滿足本港20個月的房屋需求。北環線會分兩期推展，第一期將於2023年動工建造，預期在2027年完成。

黃偉綸在網誌中與運輸及房屋局局長陳帆一同介紹北環線規劃及設計工作，提到北環線是《鐵路發展策略2014》中建議的7個鐵路方案，黃指可釋放沿線土地，當中土地面積相當於4個太古城，可提供超過70,000個房屋單位，當中30,000多個位於新田／落馬洲樞紐，10,000多個位於牛潭尾站附近的棕地，其餘在凹頭站附近一帶棕地，並會以「73比」發展公私營房屋，預計發展後將容納合共119,700人口，提供33,300個職位。

陳帆指北環線會分兩期推展，第一期會在東鐵線落馬洲支線上增設古洞站，以滿足古洞北新發展區的運輸需求，待古洞站落成後，由古洞北前往上水站預料只需3分鐘，較現時所需15分鐘車程大大減少8成出行時間。第二期則會在西鐵線錦上路站及東鐵線古洞站之間，加建一條10.7公里長的連接鐵路，在新界及九龍形成一個環狀鐵路，並於新田、牛潭尾及凹頭增設3個中途站，往返元朗／錦上路及古洞預計只需約12分鐘，較現時路面車程需約60至80分鐘大大減少。

陳預計，第一期將於2023年動工建造，預期在2027年完成；第二期則於2025年動工，並在2034年完成。