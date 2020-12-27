批入院政策疏漏致聯合醫院爆疫　袁國勇倡探病須強檢

位於觀塘的基督教聯合醫院，其懷安科及急症內科病房出現新冠肺炎爆發，現時有多名病人及職員確診或初步確診。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日(27日)在電視節目中表示，這是首次在本港出現醫護群組爆發，批評該院的入院政策有疏漏，加上病房並非隔離病房，房內只是一小時換氣6次，只有2個鮮風口，空氣難以流動導致爆疫。他指，政府考慮要求前往該病房探病人士須接受強制檢測，至於強制院內其他醫護人員或病人接受檢測，他指因為人手不足，加上未有新增病例，暫時未有需要。

對於昨日(26日)他曾指聯合醫院1名84歲女病人為超級傳播者，其所住的社區亦有爆疫迹象，袁今日在節目後稱，估計該名病人是在醫院外感染，但在首次檢測時岀現假陰性，到病人開始岀現上呼吸道病徵，再做檢測才確診。

他在節目上指出，政府收緊防疫措施已漸見成效，確診數字回落40%，而現時每日仍有一定人數確診，是由於市民未有嚴守社交距離措施。他指，在剛過去的冬至和聖誕節，街上人數不少，估計確診數字或會在未來再次上升，但他認為社交距離措施難以再度收緊，因為再設限便是實施禁足令，市民不能接受。

袁稱，現時控制疫情的最大問題是追蹤不夠快，有50％確診個案屬源頭不明，他指有需要在24小時內找到相關密切接觸者，更應即場為其做檢測。他表示，內地當局不僅是追蹤密切接觸者，更追蹤曾與密切接觸者接觸的人士，但香港未有足夠人手。他又指，過去一年有3％的新冠病毒檢測樣本中找不到人類基因，當中涉及高危群組，意味有人純粹遞交水喉水來蒙騙政府。他不反對本港推行全民檢測，但認為新冠病毒可透過邊境和冷凍貨物傳入本港，在外防措施做不好時，市民可能每隔1至2月便要檢測1次，反問市民能否接受。

就市民對接種新冠疫苗有保留，袁指政府會看疫苗的第3期臨床數據，每批疫苗到港後亦會在化驗所檢驗，政府專家小組亦會就疫苗分配及注射提供建議，呼籲市民不需擔心。他稱，市民不應有只遵守防疫措施便毋須接種疫苗的心態，他舉例指，聯合醫院事件中，全部醫護人員都有戴口罩，但仍有多人感染，代表並非做足措施便不會感染，他認為全民接種疫苗是最有效的防疫方法，政府應分階段為高危群組接種，包括醫護人員、長者、有長期病患者、在老人院工作員工、邊境人員、處理冷藏食物及在屠房工作人士。

袁認為，現時未有需要強制市民及醫護接種疫苗，因為一旦強制接種便會出現其他問題。他強調政府最重要是「公平、透明、有得揀」，而市民可理性地觀察國外接種疫苗情況，以及參考相關文獻後再作選擇。