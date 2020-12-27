民主黨林卓廷直播為黎智英代言　政界質疑違反保釋條件

被控欺詐及違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英日前獲准以1000萬港元保釋，不得在保釋期間在網上社交平台發布貼文和評論等。不過，被禁止離家的黎智英自保釋後連續3天於寓所攪局，前日(25日)更密會「搞事四人幫」成員及泛民主派人士，其中民主黨副主席林卓廷與黎會面後，當晚隨即在網上開直播為黎護航反駁外界批評。政界質疑林卓廷猶如化身黎的代言人，指這與黎間接在網上開台評論無異，本質上疑違反保釋條件。

事緣林卓廷與黎智英會面後，晚上在社交平台直播，反駁深水埗前區議員李梓敬對於黎智英獲保釋一事發表的言論。李梓敬指法庭沒收黎的旅遊證件無用，若黎要逃走大可如「12門徒」安排「大飛」先到台灣再轉機，又認為黎獲准以1000萬港元保釋換取人生自由「算咩錢」，指黎現時於何文田的寓所都價值數億港元。

對此，林卓廷代黎逐一反駁指，黎在《港區國安法》實施前已了解自己將成為頭號打擊對象，明知有風險仍留在香港是為了堅守信念。他又反問李梓敬「唔好咁天真以為無人監視黎智英」。他又指，自己曾到黎的寓所，重申黎只是租住該處，批評李梓敬「胡說八道」。

對於林卓廷為黎作出一連串的辯解，深水埗前區議員陳穎欣昨日(26日)在影片中，批評林卓廷如化身黎的代言人，質疑與黎智英間接使用社交平台作評論沒有分別，認為處理案件的高等法院法官李運騰未有考慮這點，指黎本質上疑違反保釋條件。陳穎欣又質疑，黎與泛民人士會面，「點會唔講政治，唔通淨係交換聖誕禮物咩」，希望律政司可正視事件。