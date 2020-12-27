赤柱監獄囚犯透過視像遊戲　與子女一起踏智能單車歡度聖誕

本港疫情仍然嚴峻，市民未能如以往般與親朋好友大夥兒歡度聖誕節，儘管如此，他們仍可與至愛親人在家相聚；但對於在囚人士來說，享受家庭樂卻是一個奢望，他們只能繼續孤單地面對冷冰冰的鐵窗。為了替在囚人士添上一份溫暖，懲教署於今年聖誕節首次在赤柱監獄利用資訊科技，結合視像應用和遊戲程式，安排了在赤柱監獄服刑的在囚人士與身處旺角輔導中心的子女同步「踏單車」，一起預祝一個不一樣的聖誕節。

同為45歲的在囚人士阿成（化名）和阿政（化名）均參與今次活動。阿成有一名13歲的女兒和一名10歲的兒子。7年前，他因「販運危險藥物」罪被判監禁，當年正是於聖誕節前夕被還押候判。這些年一直未能在普天同慶的日子與子女共同度過，成了阿成在獄中的遺憾。

阿政也育有一名15歳的兒子，內向的阿政平時比較寡言，很少與兒子溝通。阿政入獄後，每當看見兒子探望時流露出失望的眼神，不知不覺地已深深印在他的腦海中，阿政開始反思與兒子過去的相處方式，在得到懲教署職員的開解後，他漸漸懂得珍惜和重視與兒子的關係。

活動當日，阿成和阿政在獄中騎着智能單車，透過連結互聯網，突破地域障礙，在電子屏幕中看到在旺角輔導中心同步踏單車的子女，彼此在賽道上爭分奪秒，不時透過屏幕互相揮手，打氣鼓勵，他們並不在乎誰可勝出，而是感謝懲教署為他們安排在這普天同慶的節日裏與子女「團聚」，對他們兩家人來說，這份窩心的聖誕禮物實在難能可貴，阿成和阿政更對家人承諾將來出獄後，要好好珍惜對方，一起走過每一天。今次活動屬試行性質，懲教署會作出檢討並因應實際需要優化活動內容。