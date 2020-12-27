專家促檢視外地輸入個案基因排序　決定是否向其他國家禁飛

本港第四波疫情爆發，加上多個西方國家出現變種新冠病毒，導致社區感染「清零」未見曙光！有專家指，現時於南非的變種新冠肺炎個案感染數字上升得快，他建議加快檢視外地輸入個案的基因排序，決定是否要對其他國家有禁飛行動，又批評當局早期無提到要社區確診「清零」，導致防疫「敗北」。另有前議員批評，港府今年在經歷首3波疫情爆發仍未吸取教訓，坦言第4波疫情仍是由輸入個案引起，對此感到失望。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，港府早期沒有將社區確診「清零」，導致後期出現第2、3及4波疫情，形容這是一個敗北。對於公務員事務局局長聶德權不久前才稱冀確診數字達至清零目標，曾認為「遲做好過沒有做」。

食物及衞生局前政治助理、前議員陳凱欣則表示，市民對於任何傳染病爆發，都希望港府吸取「沙士」及豬流感經驗，抗疫要「快、狠、準」。她又謂，港府已經歷首3波新冠肺炎疫情，但未有吸取教訓，致第四波疫情爆發，形容當局後知後覺，認為所謂的防疫做到滴水不漏，只是一個口號。

她又指，目前馬來西亞亦出現變種新冠病毒，病毒傳播力更快，強調本港一定要「守住」，勿讓病毒傳到本港，否則感染率會爆升。她批評當局反應慢缺乏對策，「是否又要開會後才決定叫停航班」。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，每次爆疫都是由輸入個案引起，對於當局沒有吸取教訓感到失望，「我們在頂住，但你(政府)在放火」。雖然港府在禁止英國航班抵港政策上的反應快，但爆疫初期卻未有採取同樣手法，禁止任何人士由內地來港，對此感到奇怪。他又指，第四波疫情比之前更慘重，因為深切治療部出現較多新症，且患者年輕化，憂慮醫療系統會不勝負荷。

公共醫療醫生協會前會長兼前議員梁家騮表示，現時社會整體環境比「沙士」好，當年醫管局的防護裝備要重用，沒有太多防疫意識，但他認為現時要將社區目標清零是不現實，因為全世界的確診人數眾多，難保不會再有輸入個案傳到香港。