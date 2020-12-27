蕭若元在台高鐵車廂除罩拍片涉違規　遭台灣市民投訴

台灣早前因一名染疫的外籍機師傳染當地一名女子，令當地事隔8個月再出現本地個案，引起社會憂慮疫情再次反彈。現已移居台灣的網台負責人蕭若元在前日（25日）於社交平台上載影片，惟有人發現他在台灣高鐵商務車廂中進行拍攝時未有戴上口罩，歷時更長達18分達。有台灣市民見狀即投訴指，蕭若元已違反台灣中央流行疫情指揮中心規定，即乘車旅客須全程佩戴口罩。

蕭若元上載的兩段影片分別與「英國脫歐」及「Apple電動車」有關，他在「英國脫歐」影片開首時，原本仍戴着口罩與觀眾打招呼，惟數秒後便除下口罩，在車廂內高談闊論近10分鐘。而在另一段影片中，蕭亦身處於同一場境，並未有戴上口罩就開始拍攝，時間達8分鐘。根據台灣高鐵公司規定，旅客進入車站時必須全程戴口罩，當地市民批評蕭若元今次的行為已違規定。蕭若元或知道做法有問題，已將上述兩段影片刪除。

台灣高鐵公司對事件亦作出回應，表示經查本案，該班次服勤員於巡視車廂時，發現旅客有未戴口罩的情況，當場勸導旅客戴上口罩並降低音量，避免影響他人。高鐵又呼籲旅客，乘車時亦需全程佩戴口罩，鄰座無人或隔壁乘客佩戴口罩，才可短暫飲食；然而即使鄰座無人，仍不可脫下口罩乘車甚至拍影片或直播。