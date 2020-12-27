中大傑出醫科校友名單出爐　醫管局港島東聯網總監陸志聰獲獎

香港中文大學醫學院今日（27日）公布今年「傑出醫科校友獎」得獎名單，表揚3名醫科校友的卓越成就，當中包括現任的醫院管理局港島東醫院聯網總監陸志聰，中大稱他為「沙士危機的無名英雄」，陸於2003年沙士時曾帶領廣華醫院團隊，照顧100多名沙士患者和700多名需隔離治療的病人。陸從事醫院行政工作30年，曾分別出任港島西醫院聯網總監及九龍東醫院聯網總監，並落實瑪麗醫院的重建工作。

大埔醫院骨科康復科顧問醫生羅尚尉亦是獲獎校友，中大指他過去多年參與不少人道主義工作，包括參與協助2008年四川大地震傷者的StandTALL計劃，向傷者提供急診護理，亦利用先進技術協助截肢人士邁向康復。羅除了於震後每週前往內地提供臨床診症及復康治療外，還將智能義肢和其他先進的復康技術引進內地醫院，並為當地逾2,000名復康工作人員提供培訓。他更於2017年獲「香港人道年獎」。

第三位獲獎者為威爾斯親王醫院的骨科醫生李揚立之，她同時是漫畫家和插畫家，新冠肺炎疫情初期，她只花了3晚時間便為小朋友製作一本雙語故事書《抗疫小夥伴》（Dr Dumo et al），展示正確洗手、戴口罩和保持家中環境清潔的技巧，相關內容被翻譯成至少12種語言，並於網上廣傳。2本為兒童而設的醫學相關書籍亦即將出版。