城大設大數據聯合實驗室　研6G通訊技術快5G十倍

目前5G服務開始廣泛應用，但技術仍不足以支援大數據圖像通訊。香港城市大學電機工程學系及太赫茲及毫米波國家重點實驗室，成立「粵港大數據圖像和通信應用聯合實驗室」，重點研究「大數據圖像」和「無線通訊應用」兩大範疇，包括開發成本低、性能高的天線，以應用6G通訊，預料傳輸速度較5G快10倍。

該項目獲得共2,100萬元人民幣資助，當中包括廣東省科學技術廳的科技創新戰略專項資金撥款500萬元，及籌募所得的1,600萬元經費，有關撥款及經費將用作研發快速傳輸大量數據的新技術。合作夥伴包括深圳信息通信研究院、深圳大學及內地多間企業。

城大科研團隊將研究大數據通訊應用技術，由電機工程學系講座教授陸貴文出任實驗室聯合主任監督營運。其他參與的城大學者包括電機工程學系講座教授，及太赫茲及毫米波國家重點實驗室主任陳志豪、副教授及太赫茲及毫米波國家重點實驗室成員黃衡及其研究團隊。

陸貴文及陳志豪的團隊將探索無線通訊中不同頻段的天線設計，包括分別應用於5G和6G通訊的毫米波和太赫茲頻段，期望開發成本低、性能高的天線，加快數據傳輸速度，提高通訊品質和可靠度，以滿足各類超高速無線通訊技術需求。預計毫米波通訊的傳輸速度是現時微波的10倍，而太赫茲通訊則是毫米波通訊的10倍，大量數據傳輸可於瞬間完成。

黃衡的團隊則研究新材料在天線等高頻元件的應用，以及針對6G無線通訊，開展太赫茲元件及系統的性能測試技術的探索，以制訂相關認證標準，為新一代無線通訊的產業化作準備。