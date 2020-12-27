30名疑違國安法人士潛逃海外　遭本港警方通緝　

《港區國安法》自今年6月底實施，截至本月初有40人涉及違反相關法例被捕。據了解，警方目前就違反《港區國安法》而身處海外的人士進行通緝，人數約有30人，包括前議員許智峯、羅冠聰及梁頌恆、「本土民主前線」前召集人黃台仰、「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、英國駐港總領事館前職員鄭文傑、「學生動源」前成員劉康、以及「佔中三子」之一朱耀明牧師之子、美籍港人朱牧民等。大部分被通緝的人士均身處於歐洲、美國或台灣等地區。

由於《港區國安法》第37條列明，「香港特別行政區永久性居民或者在香港特別行政區成立的公司、團體等法人或者非法人組織，在香港特別行政區以外實施本法規定犯罪，適用本法。」換言之，符合港人身份的人士，即使身處海外作出違反國安法的行為，仍然受到此法管制。

消息指，有關被通緝人士大多違反「分裂國家罪」、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，以及其他涉及該法罪行。但本港實施《港區國安法》後，澳洲、加拿大、德國、英國、美國、新西蘭、法國、芬蘭、荷蘭及愛爾蘭先後暫停與香港的引渡協議。