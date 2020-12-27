近千市民湧大棠賞楓　有人除罩影相開餐　警到場巡查

新冠肺炎疫情未了，來到聖誕長假期最後一日，元朗大棠今日(27日)中午仍有不少市民觀賞紅葉，楓香林的路上，人流最高峰時有近千人。由於中午天氣晴朗、氣溫回升，現場有人無懼染疫「除罩」影靚相，亦有人即場席地而坐開餐。有市民指今年未能外遊觀賞紅葉，惟有到大棠賞楓作補償，但認為就算早到亦未能避過人潮，形容「多人到好似旺角」。

東網記者今日到元朗大棠視察，發現不少市民趕上賞楓「尾班車」，當中不乏一家大細及情侶，亦有人無懼禁聚令，與朋友三五成群前來賞楓。該處近年不時會有市民不顧危險，攀上山坡拍照，而記者今日發現，部分斜坡已加上籬笆並加上告示，但仍難阻市民影靚相，繼續爬樹及拉低樹枝，甚至除下口罩拍照。警方及漁農自然護理署均派員到場，以廣播提醒市民戴口罩、保持社交距離，其中漁護署職員更手持告示，呼籲市民勿爬樹、拉樹枝、踩樹跟及拔樹葉等，免傷及樹木及植被。

市民楊小姐與父母到大欖涌水塘行山，再步行至大棠，她笑言因今年無法去旅行，因此到大棠賞楓，認為大棠「多人過旺角」。梁氏夫婦則帶同3名孩子特意從港島到大棠賞紅葉，為避開人潮，他們早上約9時已乘的士出發，至中午離開。梁太表示，除非拍照及進食，均會避免除口罩，又會多消毒雙手。

另一市民李小姐與2名朋友結伴前往大棠，他們認為今日紅葉不夠紅，亦出現凋零，不如想像中茂密。李認為，由於香港其他地方難見紅葉，故仍值得到大棠觀賞，她坦言今日是她在長假期第一天外出，由於疫情關係已減少外出，而自己與朋友拍照時亦不敢除口罩。