美駐廣州領館協調領事旁聽12港人案　法律界轟無特權屬政治炒作

12名港人偷渡事件至今已有4個月，深圳市鹽田區人民檢察院早前宣布，包括涉嫌違反《港區國安法》、曾在港被捕的「香港故事」成員李宇軒等其中10人將於明日(28日)在深圳鹽田法院進行非公開審訊。有12港人家屬對此感到不滿，並於今日(27日)再發公開信，呼籲各國領事到場旁聽案件，而美國駐廣州總領事館亦回覆指會幫忙協調領事旁聽，惟有法律學者指出，由於案件屬非公開審訊，故即使是外國領事也沒有特權，不能到場旁聽，狠斥行為是政治炒作。

12港人家屬今日在社交媒體專頁以英文向各國政府及國際社會發公開信，指中國政府以各種方式，阻止他們與被拘留的家人會面，並嘗試以官派律師來操控審訊。

信中又批評，家屬未能旁聽案件有違人權及內地經常強調的「陽光司法」。家屬要求法院能直播審訊，容許公眾及家屬委託的律師旁聽，並希望各國領事能旁聽。家屬又稱，美國駐廣州總領事館已回覆會幫忙，協調其他領事一同出席。

對於外國領事是否可以旁聽非公開審訊一事，香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈表示，由於有關案件已表明不設公開聆訊，故只有法官、代表律師及相關的司法人員在場，其他人士均不得參與聆訊，重申即使外國領事也不例外，沒有特權旁聽。

傅炮轟，美方行為更像政治炒作，為反華亂港分子撐腰，又指「換喺你(外國)都唔會畀人咁亂入國境唔理啦」。他又指，該些偷渡港人在內地干犯的罪行最多判刑1年，認為大家毋須過於擔心，並估計他們在內地服刑完畢移交回港後，港方會先審理他們原來在身的控罪，再一併處理他們潛逃他方的刑罰。

深圳市鹽田區人民檢察院早前指，鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人涉嫌偷越邊境罪，檢察院就上述10人涉及罪名向深圳市鹽田區人民法院提起公訴。對案件另外2名未成年犯罪嫌疑人，即廖子文及黃臨福，深圳市鹽田區人民檢察院將擇日舉行不公開聽證，並依法作出決定。