青嶼幹線免收費　議員料巴士公司每年節省逾2000萬　促減票價

屯赤隧道今(27日)早8時通車，青嶼幹線同日起豁免收費。有議員試行隧道後指出，今日中午起，屯門皇珠路、東涌達東路以及龍富路迴旋處均出現擠塞及車龍，擔心繁忙時段塞車情況會更嚴重；加上青嶼幹線免收費，估計巴士公司每年節省以千萬計的經營成本，促請巴士公司承擔社會責任，盡快調減票價，並設立月票，以回饋乘客。

議員麥美娟指出，屯赤隧道除有助分流屯門公路車龍，紓減擠塞，亦有助減省巴士公司的經營成本，以及減輕新界西居民的交通費負擔。不過，她說，當司機沿屯門公路駛上皇珠路後，將迎來1個車速30公里的急彎，因該路段有較多重型車輛，容易成為交通樽頸位置，導致「塞上加塞」，要求港府加強監察有關車流變化，尤其屯門皇珠路及龍富路等塞車黑點。她又批評，沿線駛往屯赤隧道的路牌指示不足，認為當局應提前在道路兩旁或地面加強提示，引導司機選取行車線。

麥又提到，她自2013年起爭取青嶼免收費，而根據立法會文件資料作推算，估計龍運巴士在青嶼幹線免收費後，每年最少可節省2,000多萬港元開支，批評九巴及龍運過去多年均有盈利，促請巴士公司承擔社會責任，把所節省的成本反映在票價上，盡快下調票價；同時要求龍運巴士設立月票或學生月票計劃。