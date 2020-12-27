光化煙霧致污染加劇　屯門空氣質素差

香港空氣質素備受關注。環境保護署今日（27日）下午錄得較平常為高的空氣污染水平，空氣質素健康指數中至嚴重，預測今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，當中屯門情況最嚴重。香港天文台則預測，未來數天的天氣仍然大致天晴及吹輕微至和緩的東至東北風。

發言人指，香港受一股背景污染較高的氣流影響，天氣晴朗吹微風，不利污染物擴散，而且，日間陽光有利「光化煙霧」現象，即氣態污染物如二氧化氮進入大氣，經太陽輻射形成「二次污染物」，再結合臭氧等並受太陽輻射影響，最終形成有毒的「光化煙霧」。在市區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。根據近日空氣質素健康指數，屯門區錄得的健康風險為嚴重，僅次為東涌及元朗，健康風險錄得甚高。

環保署預計，在風勢增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。同時，署方提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間。

環保署又指，當空氣質素健康指數處於甚高水平時，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康，例如減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間。