食環署巡740間餐飲處所　5名負責人違防疫令被控

本港新冠肺炎疫情持續，食物環境衞生署昨日(26日)繼續於聖誕節期間加強就防疫規例執法，並舉行跨部門聯合行動，行動中共巡查逾740間餐飲處所及3間其他處所，檢控5名涉嫌違反《規例》的規定的餐飲業務負責人。

食環署昨日除在各區加強巡查外，亦與警方在灣仔、離島、油尖、黃大仙及觀塘採取聯合行動，巡查了133間餐飲處所及3間其他處所，另外食環署亦巡查了613間餐飲處所。

食環署共向5名涉嫌違反《規例》的規定的餐飲業務負責人展開檢控程序，包括一名關於在下午6時後提供堂食、兩名關於桌子之間的距離或分隔、一名關於佩戴口罩、和一名關於妥善展示「安心出行」場所二維碼的海報。

另外，食環署向3名涉嫌違反《食物業規例》（第132X章）無牌經營食物業人士展開檢控程序。在聯合行動中，警方也有採取執法行動。

發言人強調，食環署今日(27日)仍會繼續加強執法和宣傳，並加派人手與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動，以確保有關規定得以遵從，呼籲各餐飲業務和表列處所負責人及市民不要以身試法。