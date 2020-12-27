公務員下月將收簽署宣誓聲明通告　聶德權：拒簽者有一個申辯機會

因應有公務員參與反修例示威活動被捕，政府隨後「補鑊」規定新入職公務員須簽署聲明，確認擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權指，現職公務員將於下月收到有關簽署聲明的通告，拒絕簽署的現職公務員亦將有一個申辯的機會。

聶德權在接受內地傳媒訪問時，指於下月向所有現職公務員發通告，交代有關簽署聲明的安排。若有現職公務員拒絕簽署，聶德權指當局將給予一個申辯機會，解釋為何拒絕簽署，然後根據現有的公務員管理命令機制，考慮有關人士是否應離開。他解釋，違反誓言會分作兩部分處理，如涉事行為違反法律，會按法律程序跟進；如不當行為違反規例或公務員操守，則按紀律程序處理，亦會考慮宣誓的承諾來定出懲處的程度。

聶德權表示，曾就宣誓事宜向各政府部門收集意見，指有不少人士支持。他表示，曾於7月提出以分階段形式進行宣誓，惟與公務員團體溝通時，指宣誓是基本責任，故最後決定以一次過形式處理。

全體副局長、政治助理、常任秘書長及部門首長等已於本月中完成宣誓，聶德權在訪問中指，在提出公務員須宣誓時，曾收到部分常任秘書長、部門首長等意見，認為是宣誓是基本要求，是一直以來正履行的責任，亦有標誌性、領導性的作用，能給予公務員榜樣，並主動要求盡快完成宣誓。