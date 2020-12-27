跨境貨車入境深圳「打回頭」　司機於內地遭白眼呻難捱

自有跨境司機於內地確診後，內地當局要求跨境司機每次入境都要進行新冠病毒檢測。多名業界人士表示，近日深圳當局採用不同方式限制跨境貨車入境，故此接到不少求助指，跨境貨車司機在深圳口岸遭「打回頭」，令業界無所適從，生意損失外，不少司機亦選擇辭職，有老闆直言「未知過唔過到今年」。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉直言，過去跨境司機總共做了近90萬次檢測，當中只有1名司機確診，但針對跨境司機的措施反而愈見嚴厲，導致不少司機心灰意冷，而業界於疫情前已難招聘司機，現在有不少司機選擇轉行，行業發展更加艱難。

蔣又指，跨境司機即使能順利過境，但於內地亦飽受歧視，「買個飯盒都遭受白眼」，有司機反映想將車輛停泊於路邊休息，卻被拍打車窗驅趕，惟兩地政府未有為行業澄清，令跨境司機於群眾心目中成高危的一群，他認為港府應為業界發聲，改善現況。

經營運輸公司的陳先生表示，公司有12架貨車、14名員工，加上兼職人員共有17人，他指有司機於本月23日晚上8時，運載空櫃至深圳取貨返香港，惟內地部門指該司機於香港的居所附近出現確診個案，而拒絕其通行，導致未能進行貨運工作。陳指出，一般安排司機到內地工作需預早兩日申報，再交予當地政府審批，最後只能讓貨車離開，由於未能按時運送貨物，現正被貨主追究責任。

他又指，現時只能寄望對方不追究，因司機被「打回頭」的情況日復日，公司旗下司機們均感到厭倦，不少已索性辭職。陳批評政府只照顧大集團，以百萬、千萬計的金額作補貼，卻棄物流業於不顧，對跨境運輸業界不公平，打壓行業至難以營運，他直言即使想結束營運都不能，因貨車現時難以放售，政府亦拒絕回收。

另一經營中港運輸公司的陳老闆亦指，公司在本月有2名司機過關並完成核酸檢測，惟申請健康碼後，卻被指其香港住所附近有確診者，不得入境14日。他表示，公司只有8名司機，其中2人近半月不可往返兩地，構成經營壓力，至於其餘司機原已登記於內地注射疫苗，希望藉此豁免往返中港需要檢測的程序，惟亦被內地當局突然取消，指相關疫苗僅供內地人注射；而現時身處內地的跨境司機卻因訂不到酒店，而相關規例下亦不能於車休息，只能於路邊紮帳篷等待翌日工作後回港。他指，上述種種均導致不少司機意興闌珊，而行內近年已難聘請司機，令業界生存空間再被壓縮。