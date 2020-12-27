前員工指國泰未支付遣散費　勞工處表明若有證據會檢控

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今年10月大規模裁走5300名本地員工，有國泰前員工向東網投訴，被裁至今仍未收到遣散費及長期服務金。國泰回覆東網時指，收到若干已離職員工的查詢，正積極跟進有關個案。勞工處表示十分關注事件，如有足夠證據，會向僱主提出檢控。

該名國泰前員工指，國泰一直拖延支付員工遣散費及長期服務金，至今亦未收到國泰當初承諾的賠償金額，並指控國泰一直以各種藉口搪塞員工，現時不論是國泰的電話或電郵，均無人回應。該員工批評，國泰做法令被裁的員工，家庭生計出現嚴重問題、感到非常無助。

國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍表示，工會有收到類似的求助個案，暫不方便透露個案數量，但一直都在跟進。而國泰回覆時，則未有正面回答問題，僅表示收到若干已離職員工的查詢，正積極跟進有關個案。

勞工處回覆時表示十分關注事件，並已提醒及敦促該僱主須根據《僱傭條例》規定及按照雙方的協議，盡快向僱員支付解僱補償。該處指，會調查涉嫌違反《僱傭條例》的個案，如有足夠證據，會向僱主提出檢控；若受影響僱員有疑問，可聯絡該處勞資關係科尋求協助。

根據《僱傭條例》規定，除遣散費外，僱主必須在合約終止日後7天內支付解僱補償。同時，僱主須在接獲僱員所發追討遣散費的通知後2個月內支付遣散費。