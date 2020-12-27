利用善心呃28人逾8萬6千元　借錢男灣仔街頭被捕　

警方昨日（26日）於灣仔告士打道拘捕一名30歲姓黃本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。該名被捕男子涉嫌在灣仔街頭向市民借錢，其後失去聯絡。警方接報將他拘捕，並暫控「以欺騙手段取得財產」，案件將於明日在東區裁判法院提堂。

警方表示，於9月至11月期間接獲5名市民報案，指一名男子在灣仔區分別向他們借款約1,000至12,500元不等，該名男子收到款項後便失去聯絡。案件交由灣仔警區刑事調查隊接手跟進調查。至昨日警方接獲一名市民報案，指於灣仔區發現該名男子，人員接報到場，於告士打道拘捕該名30歲姓黃本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。初步調查顯示，被捕人涉嫌與另外23宗同類案件有關，涉案總金額約為86,550元。

警方提醒市民，切勿輕信街上藉詞接近並要求借錢的人，如有懷疑，應及早向警方報案。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人以欺騙手段，不誠實地取得屬於另一人的財物，即屬違法。以欺騙手段取得財產是刑事罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年。市民切勿以身試法。