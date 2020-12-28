修例風波觸發投考輔警人數倍增　年過半百願加入盼守護香港

本港去年經歷反修例示威，正規警員全力應對防暴工作，地區的巡邏任務則交由輔警分擔。輔警總警司梁世光表示，去年8月有示威者向尖沙咀警署投擲汽油彈，一名正規警員全身着火，幸身旁一名輔警人員「撲埋去以身救火」，二人雖同告燒傷，幸無大礙，事件體現正輔合一。而過去一個財政年度，投考輔警人數是對上一個年度的一倍，有年屆51歲人士成功投考，梁相信「佢哋（投考者）都覺得有義務去守護呢個家」，只要理念一致，符合入職要求，「無論21歲定51歲都歡迎投考」。

梁世光表示，未發生社會事件前，輔警平日的當更數目是150至200人次，假日則是400人次；但自發生社會事件後，平日的當更數目增至600人次，假日更高達900至1000人次。因正規警員被抽調應對防暴工作，而輔警則分擔20個陸上警區的日常巡邏工作，及守衞全港警署，須全日24小時當值。與此同時，投考輔警人數亦倍升，梁指，以往投考輔警的人數約為千多人，但2019/20財政年度則多達2200人，是往年的一倍。

梁表示，若果「用數字來說話」，有關情況是令人振奮，「社會（當時）發生咗咁多事，啲人咁艱難仲去投考，相信係佢哋（投考者）覺得有義務守護呢個家，他們的平均年齡是40歲，較之前平均30歲上升，當中有51歲人士通過體能測試，「一Take」過成功入職。輔警支援科教官阿健及阿銘均指，只要平日有「操開」，中年人士的體能絕不比年輕人遜色。至於年輕一代投考人數下降，梁指，近月已開始回升，相信隨着社會氣氛緩和，投考意願會提升。

現年33歲的Karen，之前是透過大學生計劃投考輔警，至今已過了13個年頭，現已晉升成為督察，她的正職是市場推廣，亦是一名媽媽，幸而丈夫非常支持及體諒她，令她可以無顧之憂，全心投入輔警工作，而去年的社會事件，有市民不太友善，常挑戰警方，「但只要我哋係表現出專業，想幫佢哋（市民），佢哋亦會由衷地感激我哋。」

現年41歲的阿Ken，本身是一名體育教練，去年11月正值社會事件最熾熱的時候，決定投考輔警，他說：「香港一個咁好嘅地方，（發生示威）令我好痛心，我好珍惜呢個家，即使係咁惡劣嘅環境，亦義不容辭決定投考」，而在為期6個月的訓練中，輔警亦加入防暴訓練，包括使用盾牌等。