港鐵維修部人手緊絀　工會稱有大量系統保養工作積壓

港鐵推出新系統監測車務系統零件狀況，以「預防方式」更換尚未發生故障但性能變差的零件。港鐵工會指，現時維修人手緊絀，有大量系統保養工作積壓，擔心新系統會再加重工作，呼籲港鐵增聘人手和改善薪酬待遇挽留人才，若人手不足仍強推預防式維修，或令系統保養工作積壓問題惡化。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，港鐵舊有網絡老化，加上新鐵路通車，現時維修員的人手只夠應付鐵路系統的日常保養工作，但不時出現的突發系統故障，需要抽調人手解決，導致部分已編排的系統日常保養工作被迫押後，維修員需加班或取消休假來處理，有個別部門的積壓保養工作多達20%。

林指，港鐵推出的新系統，會再加重維修員的工作量，「系統測到零件有少少異樣，維修部就要跟進，但人手又不夠。」他稱，港鐵的薪酬架構中沒有「薪階」元素，工作數年的員工儘管有加薪，仍可能在港鐵調整起薪點後，新入職員工與他們的薪酬相差無幾，導致大批員工入職數年便跳槽。

林估計，在退休潮的雙重影響下，港鐵最少缺乏200名富經驗的維修員，他促請港鐵增聘人手，並且引入「增薪點」制度，以反映員工年資和工作經驗的價值，挽留人才。