港鐵夫妻檔工程師發明獲獎　新系統監察車務電子零件防故障

(左起)劉明慧和梁思正夫妻研發的技術，獲得香港工程師學會的獎項。(楊耀登攝)

港鐵車務系統不斷老化，經常發生事故延誤列車服務，為預防故障，港鐵一對夫妻檔工程師，合力研發維修雲端系統及實時監控設備，將列車零件的定期檢查數據上傳雲端，再分析大數據，在未發生故障前便預先更換性能變差的零件。該發明獲得今年香港工程師學會獎項。

香港工程師學會今年將該會青年會員組組別1(發明)的創意獎，頒予梁思正、劉明慧和黃卓峰等3名港鐵工程師，當中梁、劉二人是夫妻。該得獎發明包括「鐵路零件維修雲端(M-cloud)」和「繼電器監察設備」兩部分，前者是梁思正主力研發的管理鐵路維修雲端平台，可協助工程師分配人手執行各項維修，亦能管理港鐵系統內數以百萬計電子零件及底板的狀況。

梁表示，以往港鐵定期檢查列車零件時，會用紙張記錄檢查數據，但只會儲存檢查記錄而不作分析，維修人員未必能及時更換性能轉差的零件。他指，M-cloud將檢查表格電子化，記錄所有檢查數據，可用圖表顯示零件的性能變化趨勢，分析故障機率，有助提早更換。他又指，檢查表格電子化後，可更快傳遞給不同組別的維修人員填寫及核實，可節省最少2000個小時的工作時數。

M-cloud已記錄3000個不同零件的數據，主要來自新購設備，例如屯馬線添置的17列中國製列車的100塊後備底板，相關底板會貼有二維碼，方便維修人員掃碼查閱以往檢查數據。

至於「繼電器監察設備」，則由劉明慧研發。繼電器是鐵路系統的常見零件，有如開關掣可控制列車摩打、車門、煞車系統及照明系統等。劉稱，該設備能監控通過繼電器的電流數據，並實時將異常數據上傳至M-cloud。

劉指，今年初曾在荃灣線一列俗稱「M-Train」的英國製列車測試該設備，該款列車於上世紀70至90年代分批引入，將於數年內退役。該設備曾監測到一個控制車門關關的繼電器電流突然急升，雖然未超出安全數據範圍，沒有影響車門開關，但仍安排人手更換該繼電器。她稱，以往要等到車門開關出問題才知道繼電器出現故障，難免令列車服務受阻，該設備能在繼電器出現異常但未故障的情況下，及早提醒維修人員檢查及更換，有助維持鐵路系統的表現。港鐵正為該設備申請專利，並打算先在M-Train安裝該款設備。