首8月網騙飆逾倍　失財近億元

網上購物成為全球趨勢，疫情下市民留家避疫，亦造就網購生意大增，但大量騙案隨之而生。根據警方數字，今年首8個月就錄得4,950宗（見另表），較去年全年的2,124宗多出一倍以上；而損失金額更由去年1,730萬元，急升4倍半至約9,540萬元，兩項數字均有大幅上升趨勢。

消委會過往亦收過不少網購投訴，今年首11個月就網購的投訴數字作出統計，發現醫學健康用品的投訴，由去年的19宗，增加至今年4,132宗，增幅達216倍，總數與升幅均為全部項目最高，相信數字與今年疫情之下，大量人士購買口罩、消毒洗手液等醫療用品有關。其次為旅遊服務，今年錄得3,716宗，較去年1,305宗，多出1.85倍。第3位則為食肆及娛樂，今年有533宗，較去年的281宗，增幅有90%。

至於投訴原因方面，今年首11個月最多投訴的頭3位為「貨物延遲/未有送抵/遺失」、「更改或取消合約」以及「價格爭議」，分別錄得4,792宗、2,044宗，以及1,846宗。另外，投訴過千宗的項目亦包括「營商手法」及「結束營業」，分別有1,398宗及1,226宗。當中又以「結束營業」升幅最高，去年只有20宗，大幅增加60倍。