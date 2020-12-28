何志平專欄：127周年

寫這稿時是26日，是西方節日裏的「節禮日」。去年這天在紐約大都會看守所內是星期四，例牌午餐是每星期一只的連骨雞腿，雜菜，薯蓉和麵包。每星期四都是這菜色，亦是每周最『豐盛』有肉的一餐。非裔的小夥子都向西語裔的中年富裕人士兜售雞腿，五塊錢美金一隻！看守所內是沒有錢幣流通的，只能用從小賣部購來的香腸（4元），午餐肉（3元）,吞拿魚肉（4元）, 或鯖魚碎肉（1元）來提換午餐的熱雞腿。小夥子再用這些公價的食品東西來換取他們的『嗜好品』！

午餐後，來自牙買加的社會學教授「積克」（假名），加拿大來的化學工程師「維他」（假名），和紐約本地巴基斯坦裔生物工程師「艾凡」（假名）在聊特朗普的渾身解數來應付接二連三的打擊。說及2019年是第二次總統頒布行政命令，讓聯邦公務人員有薪在12月24日放假一天。

艾凡開腔定調：「美國有薪的法定假期少得可憐，只有10天，但各種各樣的宗教民族節日慶祝活動又多得駭人，但都是小圈子的各自消費，獨自安排。今天12月26日是英國傳統的「節禮日」，在美國可不是法定假日，但有四個州，如麻省除外。在美國這裏，聖誕日的翌天只有兩件事可做：一是購物，因爲是聖誕節後大減價的開始；二是在家裏邊吃聖誕日未吃完的冷反剩菜，邊看電視喝啤酒！你們家裏有慶祝這節日的習慣嗎？」

積克馬上回應說：「牙買加1962年獨立以前是英國殖民地，也承傳了英國人的節日習慣。節禮日是英聯邦國家及前殖民地遺留下來的一個文化產物，是聖誕節日的第二日。12月26日這一天也是聖經裏的聖史蒂芬紀念日，傳說在中世紀的歐洲，各大教堂入門的地方都有一個捐獻箱的，習慣是在聖誕日的第二天，教堂執士便把這捐獻箱打開，拿出捐款分派給貧苦大從。這天亦是各善長仁翁分發小錢包給替他們服務的人。」

艾凡急不及待的接着說：「在這一天的早上，最開心雀躍的就長家裏的小孩子，期待已久的從聖誕樹下撿出他們的禮包來拆開，是個歡樂滿堂的時刻！而節禮日現在已演變爲一個充滿商業機會的日子，百貨公司都在這日開始推出持別的聖誕後大減價，都提早開門營業。在波士頓市中心的一家龐大百貨公司在這天大清早上便有人龍在排隊等着，開門後更爭先擁後的衝進入內搶購貨物，甚至你爭我奪的大打出手！很轟動刺激，真的是嘆爲觀止。」

維他也回應道：「在加拿大的蒙特裏爾，雖然英國殖民統治者已在150多年前離開了，但英國式傳統的節禮日仍然被保留下來，就如你們香港一樣的嘛！」

我於是便給他們說香港的故事：「話說1995年，爲着籌備1997年香港主權回歸中國的過渡交接安排，中國人民代表大會常任委員會成立了一個150人的『籌備委員會』，中國內地的官員56位，香港各界人士94名，我有幸被包括在其中。討論的事件包括一項是1997年後的假日，把原本以英國文化習俗爲主的節日假期都改爲有特別行政區特色的假期，西方宗教假日保存了復活節和聖誕節，之後又把復活節的三天假日撥了一天來做佛誕。以前17天公衆假期還是一共17天，聖誕節翌日的假期也保留下來了。但是每年12天的法定勞工假期便沒有了12月26日這一天了。再者，由僱主決定12月的冬至或聖誕節取其中一天爲勞工假日。」

積克是學歷史的，立刻連譏諷帶諷的說：「你們中國人怎麼不過中國的節日和紀念日呢？美國有哥倫布紀念日，華盛頓，馬丁路德金的紀念日。英國有女皇壽辰假日。你們有紀念你們近代偉人的日子嗎？聽說毛澤東的誕辰也是在12月26日呀！明年便是他127周年的紀念日！新中國就是在他的肩膀上爬着站起來的啊！吃水要不忘打井人的呀！」