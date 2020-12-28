餐廳疫市轉做外賣　競爭激烈生意難做

疫情嚴重打擊飲食業，政府多次收緊食肆措施，如限制兩人一枱，以及禁晚市堂食等，令飲食業要自行覓出路，有業界人士表示，現時食肆可透過參與網上外賣平台、外賣自取等形式來取代原來堂食市場，但需視乎本身業務性質，食肆可有3至7成的生意來自外賣，但他認為現時外賣市場競爭很大，外賣生意無法彌補堂食生意額，望疫情盡快緩和，可以再放寬措施。

稻苗學會會長黃傑龍表示，因應疫情有至少一半的食肆「變陣」，參與網上外賣平台。他指現時業界有多種方式在網上營商，如參與外賣平台，由第3方為商戶送貨；或是自行開拓網上平台，顧客可以上網訂購食品，但需要外賣自取，省卻高昂運輸成本；一些未有太多人氣的小店，或可在一些較大型的網上平台寄售。黃傑龍指晚市禁堂食令，對於快餐店及燒味店等較易打入外賣市場，大概7成生意可轉移至外賣，惟火鍋店或高級餐廳，性質上則較難外賣，所以所佔的生意大概只有3成左右。

黃指業界雖然自行「變陣」，但由於全港1.5萬間持牌食肆突然要打入外賣市場，加上有批發商亦開設售賣凍肉和蔬菜等食材，在供過於求的情況下，競爭很大，總會有一些食肆未能分一杯羹。他又指現時情況無法彌補堂食生意，外賣連同堂食，業界的生意額仍較以往大跌7成，他希望疫情盡快緩和，政府可以重開晚市。