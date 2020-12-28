東方日報A1：無良商家網售靚扒海鮮　密密呃錢快閃

疫情下晚市禁堂食以及二人禁聚令生效，網購新鮮食材回家烹煮成為新興潮流。惟有無良商家看準市面需求，本月初在社交平台設多個專頁，售賣活長腳蟹、青邊鮑魚、法式羊架等海產及貴價食材，500元以下有交易，又標榜免費送貨，騙取受害人過數後便逃去無蹤。據悉不法之徒新開至少7個不同專頁招攬生意，估計超過200人受害，涉及金額近10萬元，惟至今這些無良專頁仍繼續營運，預料受害人數將持續擴大。警方指接獲3名市民舉報，案件暫列作「以欺騙手段取得財產」處理。有關注團體指相關騙案隨疫情有上升趨勢，但現時《商品說明條例》不足以保障消費者，籲政府立法監管網購，保障市民權益。

邱小姐於聖誕節（25日）在社交網站平台上看到一個售賣生鮮食品的專頁，被其原隻鮮活虎蝦及優質靚牛扒的相片吸引，售價更是較市面平一成，由於適逢佳節，加上疫情下無法外出用膳，邱不虞有詐，用約1,200元買下虎蝦、生蠔及象拔蚌等海產，並以轉數快方式繳款下單，定於翌日（26日）送貨。但邱付款後隨即有不同網民私訊她該專頁是個陷阱，過數後未能收貨，邱遂向網頁負責人查詢，負責人言之鑿鑿指不會食言，但貨物最終未有送出，邱小姐再追問後被封鎖，無法在網頁留言。

邱小姐向警方報案，但獲答覆網購難追查，她自行與其他苦主建立苦主群組，發現多名受害人自本月17日起至25日向涉事網站訂貨，單在25日已有31人被騙，該日的受騙金額有11,000元，現涉及至少200多人，邱估計多日來受騙共近10萬元，多名苦主早於23日已報案，損失金額由數百元至逾千元不等，有人因涉款金額少，寧願息事寧人。然而，苦主透過該網頁轉數快戶口等資料追蹤發現，該專頁負責人不斷開設新專頁繼續行騙，涉事專頁多達至少7個，預計苦主群組會不斷擴大。

本報記者翻查該7個網站，全部均在本月9日起創立，有的更是昨日才開設，現時仍在運作中，以售賣冰鮮海產、肉類為主，如5隻裝南澳青邊鮑魚，售價為438元；900克的新西蘭法式羊架，一包為458元，又以免費送貨上門，多買多優惠等作招徠，更標上「誠信第一」等字眼，多個貼文吸引逾百人留言，反應踴躍。但仔細查看，有貼文的表情符號中有不少「嬲嬲」，亦有多個「完全聯絡不上，信息也沒回覆」、「你有時間回應？我等了很久」的留言，記者以客人身份向其中一店查詢，獲得回覆，並指最快可今天送貨，惟記者隨後表明身份追問相關投訴詳情，即不再獲回覆。

消費者權益政策小組發言人袁海文表示，因應疫情，加上物流運送便利，整體市民網購消費額有上升，連帶相關騙案亦有上升趨勢。他表示市民在網上付款後，騙徒逃去無蹤的個案，今年已接收到上千宗，貨物種類各有不同，但騙案形式都是舊酒新瓶，他呼籲受害人可向警方報案。

袁又指，現時本港未有法例監管網購，主要依靠《商品說明條例》，但條例只是要求商戶不可以高額銷售等指引，不足以保障消費者。袁指美國、加拿大等國家會為網購設置冷靜期，亦要列明公司地址等資料提高透明度，他建議政府盡快立法，籲消費者盡量使用信用卡交易，而非使用快速支付系統。

警方回覆指，屯門警署於12月23日接獲3名市民舉報，指早前經一個網上社交平台購買海鮮，在依指示將款項轉帳至指定戶口後，未能於約定日子收到相關貨物，報案人擔心受騙遂報案。案件涉及款項合共約2,100元。案件暫列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

海關指就查詢所提及的事宜，會作出了解，如發現違反《商品說明條例》的情況，會立即採取適當的執法行動。消委會指在本月中，接獲一宗有關網上購買冷藏食品，付款後卻收不到貨品的投訴，提醒消費者認清交易對象、留意付款途徑，應選擇「貨到付款」，可避免賣方收取貨款後不提供貨品。

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