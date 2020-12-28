東方民調：陳肇始領軍表現曳　各界促換人

香港正受第4波疫情及英國新病毒株威脅，疫情愈演愈烈下，由食物及衞生局局長陳肇始領軍的衞生部門抗疫連番出錯，包括檢疫人士遲送檢、檢測結果無通知等問題。有議員及專家批評港府的防疫工作仍然不理想，認為若官員已出現嚴重抗疫疲勞，應改由其他人接替其工作。

港府抗疫政策未見效果，香港疫情無好轉，反而措施嚴重影響相關飲食、進出口及零售等相關行業，令市民雞毛鴨血。港府抗疫措施被轟「慢十拍」，例如早在半年前已有建議港府將部分酒店用作檢疫用途，惟當局沒有接納，關口防疫更屢次出現漏洞，補完又漏。

香港爆疫近一年，港府抗疫措施仍見步行步，不少市民收入大減，生活苦不堪言，港府期間雖然推出多輪抗疫防疫基金及措施，惟部分受影響人士仍未能得到港府補償，有出口業界埋怨「一個仙都冇收到」，保就業計劃結束後打工仔只能「賣當借」等死。

面對無了期的疫症、封關、停業，港府未能帶市民走出疫境陰霾，令市民出現抗疫疲勞，倘若港府無法在短時間內穩定社會，恐怕會自食其果，社會或再出現動亂。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則批評港府的防疫工作仍然不理想，抗疫前提是有效的指揮，由愈高級的官員發號施令愈好，若官員已出現嚴重抗疫疲勞，建議他們休息一段時間，改由其他人接替其工作。

議員陸頌雄指出，港府官員的工資在世界上首屈一指，批評官員抗疫無能，官員應以減薪、罰錢或捐薪等方式，對市民作出共度時艱的表示，同時體驗問責精神，又認為港府應成立防疫統籌機制，避免再度出現應對速度緩慢的情況。

陸又斥，問責團隊未有決心應對疫情，尚未有人敢立下軍令狀，對於全民強制檢測及禁足措施更是畏首畏尾，他認為疫情過後港府及問責團隊需要全面檢討，更有人需要就疫情處理不當而問責下台。