東方民調：抗疫堵漏連番出錯　恐變種新冠釀第5波

香港疫情嚴峻，確診數字持續高企，港府防疫措施被轟慢十拍，把關愈堵愈漏，英國變種病毒殺入香港，遲遲才採取應對措施。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府抗疫政策連番出錯、一塌糊塗，害市民雞毛鴨血，措施樣樣滯後隨時爆發第5波疫情。受訪者促港府再次全民派錢穩定民心，必須追討失職官員責任及減薪，而食物及衞生局局長陳肇始作為抗疫部門首長更應接受問責。

香港陷入第4波疫情，更有傳播力強七成半的變種新冠病毒個案傳入，惟港府防疫不力，企硬拒推強制全民檢測，香港隨時爆發第5波疫情。港府抗疫無能導致市民雞毛鴨血，已令不少市民「冇飯開、等死」，有聲音要求有份決定抗疫措施的港府官員及專家團隊減薪一半、接受問責，並表態與市民共度時艱，同時要求港府盡快動用庫房儲備，推行新一輪全民派錢以穩定人心。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問366名18歲或以上市民，結果顯示，港府抗疫政策未見效果，反而嚴重打擊各行各業，結果顯示，51%受訪者無奈指，港府未能帶市民走出疫境；30%受訪者斥害市民雞毛鴨血；12%受訪者形容香港猶如悲情城市。

抗疫措施連番出錯，檢疫人士遲送檢，檢測結果無通知，41%受訪者轟廢官無能，懲罰市民；27%受訪者批評抗疫一塌糊塗；26%受訪者斥訊息混亂，影響抗疫成效。

英國變種病毒襲港，港府仍拒絕推行強制全民檢測，33%受訪者批評港府樣樣滯後隨時爆發第5波；30%受訪者斥抗疫不力，通關遙遙無期；26%指摘無吸取失敗經驗。

港府推出多輪抗疫防疫基金，但仍有部分受影響人士得不到補助，32%受訪者促港府再次全民派錢以穩定民心；31%直指民怨加劇，社會動亂再現；21%受訪者批評港府懶理市民死活。

香港疫情一波未平一波又起，38%受訪者批評港府抗疫表現慢半拍，只識不停補漏；33%受訪者認為，應撤換抗疫疲勞官員；21%受訪者轟港府仍見步行步，漠視專家建議。

港府抗疫表現不理想，大部受訪者認為抗疫官員及專家必須問責，45%受訪者認為，要追討失職官員責任；30%受訪者更要求，抗疫部門首長陳肇始應接受問責；16%受訪者認為要減薪一半。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府廢官無能，抗疫不力，防疫政策遲緩出錯，令疫情一波未平一波又起，港府未能帶市民走出疫境，市民手停口停，香港猶如悲情城市。