探射燈：內地手機支付普及度全球最高

內地手機支付普及度全球最高，當中支付寶及微信支付在內地成年居民的滲透率高逾9成。全球流動支付使用率亦以內地居首，泰國居次，香港進佔第3位，高於新加坡。有經濟學者相信，未來電子支付將進一步提高，零現金付款必成全球不可逆轉的趨勢。

根據標準普爾旗下的Kagan於去年7月向1000名網民進行的調查，內地移動支付滲透率超過9成，當中支付寶達94%，微信支付為90%，而有86%用戶同時使用兩者，按用戶計算則以微信的6億人佔據首位，支付寶則有4億。綜觀全球，羅兵咸永道去年5月發表報告指，內地流動支付使用率以86%穩居首位，其次是泰國，香港以64%佔據第3位，而新加坡僅以46%排第6位。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，內地電子支付盛行有眾多原因，當中包括政府公共設施必須使用電子支付方式去繳費及使用。其次是內地的網絡起步點一開始便是3G，手機滲透率多於電腦，以手機支付不但方便也是個人身份的標記，加上內地假鈔甚多，身藏大量現金會引起安全問題，令電子支付大行其道。

經濟學者巫伯雄指，全球電子交易量持續上升是必然趨勢，加上疫情下人們減少現金交易，甚至連見面都避免，令原本不願使用電子交易的人也要去學，令這股趨勢持續。香港中文大學商學院客座教授冼日明亦指，電子支付已由過往的B2B（商戶對商戶）演變成P2P（人對人），透過手機支付更便捷及安全，預期此趨勢會一直上升。