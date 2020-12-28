探射燈：政府不作為　電子支付落後　任鈔票播毒

政府不作為，本港電子支付大落後！疫情下是各地推行電子支付的最佳時機，內地長期居首，手機支付滲透率高逾9成；反之香港推廣電子支付舉步為艱，即使政府早前提供資助予街市商戶安裝電子支付系統，全港亦只有3成檔販安裝；有的士司機則謂一車多人租用，電子支付系統難以分帳，惟有繼續以現金找贖，分分鐘導致塞車。議員直斥政府沒有做好行政管理，令本港電子支付不够鄰近地區流行，還被內地大幅拋離，促及時提供行政手段及資助鼓勵各行各業使用。

政府早前宣布透過第3輪防疫抗疫基金，向街市租戶發放一筆過5000港元資助，鼓勵檔主安裝至少一種非接觸式電子支付系統。惟多個街市已安裝電子支付的商戶仍寥寥無幾，上水石湖墟街市有約一成檔口在當眼處貼出二維碼或電子錢包，大部分均為雜貨和乾貨店。

大埔墟街市的濕貨區，只有不足半成的商販提供電子支付；乾貨和蔬果區則有一成。該街市水果店負責人莊太稱，最近安裝支付寶和微信支付，但一周只有約2至3人使用；記者日前在其店外觀察3小時，亦未見有人使用。惟另一雜貨店負責人李先生未有參與計劃，他指一向習慣收現金，無意更改營運模式；肉檔負責人黑仔哥則擔心，電子支付操作複雜，無意欲學習使用。

全港公共街市販商大聯盟主席黃齊偉直指，街市安裝電子支付未成氣候，年邁商販操作有難度，部分人甚至沒有智能手機，難以處理轉帳事宜，亦容易因手忙腳亂按錯銀碼。而監察公營街市發展聯盟發言人梁佩珊則指，檔販利潤微簿，長遠要繳付手續費增加成本，令他們卻步。

另外，的士業界亦對電子交易反應冷淡。「一架車有4個司機，早、夜更同兩個替更，唔通要整4套系統？」司機陳先生指，電子支付系統難以分帳，而且每次交易均要收取手續費，「我點解要另外畀錢佢？」有司機就指習慣以現金交租、入（石油）氣等，如使用電子支付變相要經常到銀行提錢，非常不便。

香港的士小巴商總會理事長周國強指，現時全港約有1.8萬輛的士，估計已安裝八達通的約有3成，部分司機使用手機電子支付平台，而不論使用何種平台，司機將車資轉帳到個人銀行戶口時，都需要支付轉帳費用，業界冀政府在收費及政策上可支援業界。另外，香港的士業議會主席熊永達承認，現時安裝電子支付的的士不多，即使不少公司豁免安裝費，但手續費令司機卻步。他指新加坡及歐洲等地為推廣電子支付，會包辦的士所需行政費用，認為港府可倣效有關做法。

現時各大平台因應疫情，豁免商戶首半年至一年的手續費，一般而言商戶需要支付1%至3%不等的轉帳費用，並需遵循不同條款。

「香港電子支付（進度）真係好慢，政府可以畀啲行政措施推動多啲商戶去用！」議員陳恒鑌指，疫情下是推動電子支付最好時機，即使早前食環署提供5000元資助予商戶安裝，惟條款並不吸引，支援亦不足，反應未如理想，促當局加大力度推動，增加行政措施，如已安裝商戶可獲減稅，相信可增加號召力。

八達通公司發言人指，8月起向商戶及的士司機免費派發逾6000部收款機。疫情下，部分商戶八達通交易量有增長，但交通用量則錄得跌幅。支付寶香港發言人指，目前服務覆蓋全港超過100個街市，而今年5月希望加入支付寶作收款途徑之的士司機較去年同期增近5成。

食環署發言人指，公眾街市推廣非接觸式付款資助共收到逾3500宗申請。連同已提供非接觸式付款方式而又未申請資助的租戶，預計佔全港街市檔位的3成。而房委會則接獲逾400宗申請有關資助，預計提供非接觸式付款的街市及熟食檔位佔總數3成。

運輸署回覆指，的士及紅色小巴營辦商可按各自的營運情況而決定是否安裝電子收費系統。