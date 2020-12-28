Dr.東：聽力驟降伴耳鳴耳塞慎防耳中風　愈遲求醫愈易永久失聰

聽力突然減弱以為只是偶爾「撞聾」，轉頭會無事？若其中一邊耳仔突然聽不太清楚，聲音聽來「拆拆地」，同時伴隨耳鳴、耳塞或頭暈等，切勿掉以輕心，因有機會是俗稱「耳中風」的突發性失聰作祟。有專科醫生指出，此症無明顯先兆，患者一邊耳仔聽力會驟降，康復機會僅約三分之一。醫生指出現症狀後宜於頭兩周的治療黃金期內盡快求醫，由醫生處方類固醇等藥物，以圖挽救聽力。

耳鼻喉科專科醫生黃漢威表示，突發性失聰可以反覆發作，而且「上次好得番，唔代表今次都好到」。他形容此症並不罕見，據其臨床經驗，平均每周都接到一宗新症。此症的三大成因分別與病毒、血管及腫瘤有關。當中以聽覺神經遭病毒入侵以致失聰，最為常見。黃解釋指，上述病毒多為疱疹類，未必為外來病毒，反而大多於患者體內潛藏，一旦免疫力下降就有機會發作。

血管閉塞亦可致突發性失聰，黃指「耳仔無血到就會令神經壞死」，本身患血管相關疾病如冠心病、血壓高等人士若驟然失聰就較大機會屬於此種。最後一種較罕見的病因就是聽覺神經出現腫瘤，腫瘤變大有機會壓住腦幹，最嚴重會令人昏迷甚至死亡。黃指辨別方法是安排患者進行磁力共振檢查，平均每100個突發性失聰患者，就有一人有腫瘤。

黃指求診者首先會接受聽力檢查，如發現其中一邊耳仔聽力急降，基本上已能斷症。接下來就會處方類固醇藥物作「急救」，意圖刺激聽覺神經及減低發炎情況，再附以抗病毒藥及促進血液循環藥。黃特別提到，此症最佳治療期為首2周，若病發後4周內仍未接受治療，即使服藥亦成效不大。惟乙型肺炎帶菌者、青光眼及嚴重胃病者不宜口服類固醇，屆時醫生可能會直接刺穿其耳膜以注射類固醇，不過有一定風險。

黃又指綜合文獻研究發現，此症康復機會約為三分之一。他認為此症幾乎無法預防，市民宜作息定時，保持健康體魄，遇事就及早求醫。當患者聽力受損程度至影響生活或工作，最好考慮向聽力學家配對合適的助聽器。

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