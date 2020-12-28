東區醫院醫護人員為照顧確診者　無法慶祝結婚25周年紀念日

新冠肺炎疫情持續近一年，至近月更爆發第4波，醫護人員均緊守崗位，在抗疫最前線工作，有護士無法回家度過聖誕，甚至無法慶祝25周年結婚紀念日，亦有急症室醫生連續一年不敢與朋友們相聚。醫護人員不辭勞苦在前線與病魔搏鬥之餘，仍不忘關心病人的需要，通過協調，讓一個家庭在同一間病房留醫，細心關懷病人的需要及病情，並在患者需要時提供適切的鼓勵。

東區尤德夫人那打素醫院感染控制組高級護士長黎衛文，疫情期間負責感染控制組的工作，包括就病房確診患者的個案進行追縱、確保醫護有足夠的防護裝備、培訓同事做足感染控制措施等。由於她同時是病床聯絡主任，因此當有確診個案時，她亦需要與醫管局及衞生署聯絡，盡快接收病人到隔離病房進行治療。她表示，院方在接到個案時，通常資料並不多，只有名字、年齡及身體情況等。

其中一個家庭令黎的印象十分深刻，是近期一個6人家，其中3人到急症室求診，包括爸爸、外公及外婆，該3人其後確診，院方特意把該3人安排到同一層數的病房就醫，及後在檢疫中心的媽媽、4歲兒子、及其姨婆皆出現病徵並先後確診，他們便為不在該區居住的姨婆安排，讓一家6口可以在同一地方留醫。感染控制分流病房經理梁翠瑩稱，當時她們與各個部門協調，調動後成功讓家庭中的4名成員入住同一病房，現時一家人的情況良好，有部分成員已有望在近日出院。

梁翠瑩又指，自己從事醫護工作逾30年，在沙士時亦曾在隔離病房工作，坦言沙士時「驚好多」，當時死亡率較高，裝備沒有現時好，但相對而言亦「短好多」，而新冠肺炎則是「一個漫長的戰疫」。問及疫情間最難忘的事，梁指，在疫情初期，醫院需要調派人手到隔離病房，她詢問同組同事「願唔願意同我一齊上去打仗」，在短時間內已有大半班同事願意跟隨她到隔離病房，並承諾她會工作至疫情完結為止，令她大為感動。

面對疫情持續多時，不少醫護人員難免需要犠牲與家人相處的時間。梁翠瑩表示，自疫情開始，與家人的見面減少，自己與丈夫結婚25周年紀念日正在12月初，但自己卻「返唔到去食飯」，幸得的孩子們買了蛋糕，下班後一家人一同慶祝。急症科駐院醫生楊諾信醫生則表示，自己在疫情前喜愛約一大班同事到自己的住所聚會、行山，但坦言在這一年間「唔敢」，自己「返工就返工，放工就自己一個人食飯」，但認為「在依個歷史時刻，我哋都出咗一分力，都值得嘅」。