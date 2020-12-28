彩雲邨豐澤樓4個污水樣本驗出新冠病毒　政府安排強檢

新冠肺炎疫情持續擴散，環境局局長黃錦星今(28日)表示，由香港大學土木工程系領導的跨界別團隊就污水進行檢測。結果顯示，黃大仙彩雲(二)邨豐澤樓的4個污水樣本中，在本月23至27日對新冠病毒呈陽性反應，雖然大廈未有出現確診個案，但由於擔心會出現群組爆發，政府決定發出強制檢測公告，要求任何在本月15日至28日期間，曾身處豐澤樓超過2小時的人士，包括住客、訪客及工作人員等，須於本月31日前接受檢測。

香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉指，其他國家亦有就污水檢測，來監察新冠病毒傳播。由於本港第4波疫情嚴峻，故自10月起香港大學亦開展為期一年的監測計劃，在不同處所抽取污水樣板進行檢驗，用以進行預防及比對相關工作，如未有大型群組爆發，或可根據結果決定是否需要加大市民檢測量，又或是用來比對市民檢測的結果，以便追查源頭。梁指本來計劃擬實施在安老院舍，但因應本港再有多幢大廈有群組疫情爆發，決定把計劃擴展至不同屋苑。

現時相關團隊已在黃大仙彩雲(二)邨、九龍灣麗晶花園、沙田乙明邨，以及葵盛西邨四個地點進行污水監測，在終端沙井、俗稱「尾井」的污水特定收集點中取樣本化驗，抽取了300多個樣本。

團隊在有住戶需要撤離的明麗樓，以及相鄰的啟輝樓與豐澤樓抽取樣本，發現豐澤樓雖然未有出現確診個案，但分別在本月23日、24日、26日、27日，共有4個樣本驗出有新冠病毒。政府會為豐澤樓住客進行強制檢測。梁卓偉指，市民不必過分擔心，現時結果亦不反映大廈出現污水傳播風險。他又指污水的病毒量與人體病毒量亦有不同，要視乎多少人使用洗手間、排泄量多少等，所以沒有一定指標。政府現時打算將有關計劃，擴展到現時需要強制檢測的大廈。